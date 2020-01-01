Включення Володимиром Путіним українського Причорномор’я до «ісконно російських територій», зроблене ним під час останньої пресконференції за підсумками 2019 року, свідчить про підготовку Кремля до нової військової агресії.



Про це один з провідників російської опозиції Гаррі Каспаров заявив в оприлюдненому на YouTube інтерв’ю Форуму вільної Росії, повідомляє Главком.



«Історичний досвід нам показує: у диктаторів ніколи немає фігури мовлення для якоїсь там фіксації ситуації. У даному випадку для нього можлива тільки ескалація. Тому слід завжди буквально сприймати. Насправді те, що казав Путін, усе це реалізується. Якщо не реалізується, то не тому що Путін відступив, а тому що ціна – як 2014 року ціна повномасштабної агресії проти України – здалася йому надто високою»,- пояснив Каспаров.



При цьому він порівняв спосіб дій Путіна й Гітлера.



«Те ж саме було і в 30-ті роки. Усе те, що казав Гітлер, він у підсумку це все й робив. На це йшов певний час, він періодично міг відступати, як у випадку з Чехословаччиною на початку 1938 року, але все одно процес рухається в одну сторону: диктатору потрібна ескалація, тому що рано чи пізно економічна ситуація в країні (в країни диктатора – ред.) доходить до того, що навіть для підтримки ілюзорної стабільності, для підтримки якогось соціального миру потрібна дуже агресивна зовнішня політика, яка могла б переключати увагу людей з їхніх повсякденних проблем на цю геополітичну ситуацію. Тому те, що сказав Путін, слід сприймати буквально», – додав політик.



За його словами, Путін нині дійсно готується до нової війни.



«Очевидно, що путінський режим готується до нової агресії. Й питання не у тому, чи буде ця агресія, а в тому коли вона буде та де вона буде», – наголосив Каспаров.



«Путін визначив один з напрямків – це Україна. Це все ж таки спроба просто остаточно розгромити незалежну Україну, поставити її на коліна. Судячи з усього, його сподівання, що у нього вийде зробити це дипломатичним шляхом, використовуючи Макрона та Меркель для того щоб привести Зеленського з його адміністрацією до вимушеної капітуляції, судячи з усього, ці сподівання не справдилися. Тому що інакше Путін не займав би такої жорсткої позиції», – зазначив політик.



При цьому чогось серйозного з боку Москви, на думку опозиціонера, слід очікувати після 9 травня 2020 року.



«Зараз він намагатиметься максимально ефективно використовувати 75-річчя перемоги для того щоб повністю відбілити Сталіна, для того щоб відбілити Радянський Союз, і відповідно отримати додатковий політичний капітал, який він інвестує у нові форми зовнішньої агресії», – підсумував Каспаров.