Морська охорона України отримала відремонтований флагман та ще три кораблі
|11:20 05.01.2020
|Украина
Після тривалої перерви флагман морської охорони "Григорій Куроп'ятников" та ще три кораблі після закінчення ремонту вийшли в море на службу у передсвяткові і святкові дні, відпрацювали вишкіл та злагодженість екіпажів.
Про це з посиланням на Державну прикордонну службу України передає Еспресо.TV.
Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність та готовність корабельної зброї.
Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони оновили і колишні два порушники прикордонного законодавства - рибальські шхуни, які були конфісковані у браконьєрів і відтоді перебувають в складі Держприкордонслужби. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть більш ефективними у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі.
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