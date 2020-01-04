Після тривалої перерви флагман морської охорони "Григорій Куроп'ятников" та ще три кораблі після закінчення ремонту вийшли в море на службу у передсвяткові і святкові дні, відпрацювали вишкіл та злагодженість екіпажів.

Про це з посиланням на Державну прикордонну службу України передає Еспресо.TV.

Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність та готовність корабельної зброї.

Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони оновили і колишні два порушники прикордонного законодавства - рибальські шхуни, які були конфісковані у браконьєрів і відтоді перебувають в складі Держприкордонслужби. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть більш ефективними у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі.