Врадіївка-2: у Каховці біля поліції містяни палять шини через вбивство 26-річного чоловіка /Відео
|08:30 05.01.2020
|Украина
У Новій Каховці на Херсонщині десятки містян прийшли до районного відділення поліції й запалили шини.
Про це йдеться у сюжеті ТСН. У такий спосіб влаштували протест через вбивство 26-річного земляка повідомляє УНІАН.
Все сталося у новорічну ніч. За версією слідства, чоловік прийшов з’ясувати стосунки зі співмешканцем своєї колишньої дружини – колишнім правоохоронцем. Чоловік зробив постріл із травматичного пістолету у свого опонента і не влучив. Натомість екс-міліціонер з карабіна випустив щонайменше 7 куль. Саме стільки гільз знайшли на місці події.
Потерпілого госпіталізували, але врятувати так і не змогли.
Напередодні суд відправив підозрюваного на час слідства під варту, а сьогодні жителі Каховки прийшли до поліції, аби дізнатися про перебіг розслідування та результати експертиз. Зокрема – чи одна людина здійснювала постріл у чоловіка, який згодом помер. Люди переймаються, що справу можуть зам’яти. Адже головним свідком стрілянини є чинний коп, якого вже відсторонили від роботи. Він відпочивав у компанії з підозрюваним. За словами родича загиблого, відео з камер вуличного спостереження зникло.
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