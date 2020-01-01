Великий десантний корабель Військово-морських сил Росії «Орськ» зайшов в Чорне море нібито через несправність судна.



Про це передає одеське видання «Думская», повідомляє Главком.



У російського корабля сталася поломка двигунів. Корабель зайшов у море на океанському буксирі МБ-304. Фото процесу буксирування судна в окупований Севастополь зробив турецький шипспоттер Yörük Işık.



Наголошується, що «Орськ« виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.



Нагадаємо, 15 грудня в чорноморські води увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Він разом з десантним кораблем «Уітбі Айленд» брав участь у міжнародних навчаннях «СіБриз».