У Чорне море на буксирі зайшов російський військовий корабель
|08:15 05.01.2020
|Крым
Великий десантний корабель Військово-морських сил Росії «Орськ» зайшов в Чорне море нібито через несправність судна.
Про це передає одеське видання «Думская», повідомляє Главком.
У російського корабля сталася поломка двигунів. Корабель зайшов у море на океанському буксирі МБ-304. Фото процесу буксирування судна в окупований Севастополь зробив турецький шипспоттер Yörük Işık.
Наголошується, що «Орськ« виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.
Нагадаємо, 15 грудня в чорноморські води увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Він разом з десантним кораблем «Уітбі Айленд» брав участь у міжнародних навчаннях «СіБриз».
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