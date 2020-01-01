Численность российских войск на оккупированном полуострове составляет 30-35 тысяч человек – эксперт
|19:55 03.01.2020
|Крым
Оккупанты сосредоточили в оккупированном Крыму группировку войск, способную вести как оборонительные задачи, так и наступательные. Мощный военный кулак прикрывает юго-западное направление и контролирует черноморский бассейн.
Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в сообщает Флот2017.
«В принципе, эта цифра стабильная, она колеблется в районе 30-35 тысяч. На самом деле в Крыму уже давно создана мощная межвидовая группировка сил, которая способна выполнять задачи как по обороне, так и по наступлению. После оккупации Крым был приоритетом при перевооружении, то есть, современные системы ПВО шли туда раньше, чем в другие военные округа. Например, зенитные ракетные комплексы С-400 на дивизию появились в Крыму еще до конца 2018 года. Проблемы есть только с флотом, потому что программа его перевооружения, озвученная в 2014 году, выполнена только на 50-60%. Так или иначе, создана мощная группировка, которая прикрывает Россию с южного и юго-западного стратегического направлений», заявил эксперт.
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