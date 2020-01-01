У ВМС розповіли про плани щодо суден "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу"

19:30 03.01.2020   Крым

Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", що в листопаді минулого року повернулись з полону в анексованому Росією Криму, будуть повернуті до експлуатації після відновлення.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

“Стосовно повернення зазначених зразків озброєння до експлуатації у Військово-Морських Силах ЗС України повідомляємо, що після відновлення мбак „Нікополь“, мбак „Бердянськ“, буксир „Яни Капу“ будуть повернуті до експлуатації”, — повідомили у відповідь на запит УНН.

У ВМС водночас зазначили, що питання стосовно проведення експертної оцінки, ремонту озброєння і військової техніки “є інформацією для службового користування та не підлягає розголошенню”.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряки заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.

А 20 листопада українські катери “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу” повернулись з полону в анексованому Росією Криму.

Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що повернуті з російського полону кораблі ВМС “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу” відремонтують протягом трьох місяців. 



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