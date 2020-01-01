Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН
|10:30 03.01.2020
|Украина
Питання окупації України постійно стоятиме на порядку денному Ради безпеки ООН.
Про це сказав в коментарі власному кореспондентові Укрінформу постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон – держави, яка з 1 січня представляє в Радбезі Східну Європу, повідомляє Укрінформ.
"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, яким займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.
"Ми маємо також інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.
1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, у 2016-2017 роках, - Україна.
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