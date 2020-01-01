Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН

10:30 03.01.2020   Украина

Питання окупації України постійно стоятиме на порядку денному Ради безпеки ООН.

Про це сказав в коментарі власному кореспондентові Укрінформу постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон – держави, яка з 1 січня представляє в Радбезі Східну Європу, повідомляє Укрінформ.

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, яким займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.

"Ми маємо також інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.

 1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, у 2016-2017 роках, - Україна.



Ще на цю тему:

08:01 28.11.2019
На форумі ООН у Женеві засудили російську блокаду портів Азову
08:30 26.11.2019
Україна хоче розширення представництва в Радбезі ООН та відмови від "права вето"
12:01 20.11.2019
Росія має рік для підготовки відповіді на позов України, - суд ООН
12:15 18.11.2019
Україна vs Росія: Морський трибунал ООН 21 листопада проведе перші слухання
21:01 14.11.2019
Комітет ООН схвалив проєкт кримської резолюції, в якій вперше зафіксували поняття "агресія"
10:01 23.10.2019
Міжнародний суд ООН винесе рішення про юрисдикцію справи України проти Росії 8 листопада
17:21 27.09.2019
Голова МЗС Угорщини: діалог з новими лідерами України простіший
10:01 27.09.2019
Зеленський обговорив з генсеком ООН гуманітарну підтримку України
19:41 25.09.2019
Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом
19:21 25.09.2019
Зеленський від сьогодні зможе затверджувати план оборони України
18:21 25.09.2019
«Чужої війни не буває» – Зеленський з трибуни ООН звернувся до світових лідерів щодо підтримки України
09:01 19.09.2019
Доповідь ООН спростовує твердження про міграційну кризу в Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
Всі новини країни
Греция Греция
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
10:05 03.01.2020
Новий флот США, створений для протистояння Росії, готовий до дій
09:41 03.01.2020
Россия захватит Беларусь, если Лукашенко не договорится как-то с Пуитиным
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
09:41 02.01.2020
В Естонії припинило роботу російське інформагенство Sputnik
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 03.01.2020
Туреччина з листопада вислала 150 іноземних терористів
18:41 02.01.2020
Туреччина схвалила відправлення військ у Лівію
18:30 27.12.2019
С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
19:55 03.01.2020
Численность российских войск на оккупированном полуострове составляет 30-35 тысяч человек – эксперт
19:30 03.01.2020
У ВМС розповіли про плани щодо суден "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу"
19:21 03.01.2020
Севастопольца Алексея Бессарабова этапировали в колонию Ставропольского края
10:30 03.01.2020
Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд