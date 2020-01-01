"Чушь", - экс-глава МИД Швеции Бильдт в ответ на заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией"
|10:15 03.01.2020
|Крым
Бывший глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал "чушью" заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией после переворота в Киеве".
Свой комментарий он разместил в Twitter, информирует Цензор.Нет.
"Чушь. В Киеве, конечно, не было никакого вооруженного переворота – только крах провалившегося и заведомо коррумпированного президента. А сам Путин говорил о том, как он послал свои войска, чтобы захватить Крым. Это было явно вопиющее нарушение международного права", – отметил Бильдт.
Так он прокомментировал заявление МИД России о том, что оккупация Крыма была "провозглашением независимости Крыма и его объединением с Россией", что якобы "стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой".
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