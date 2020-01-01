"Власти" оккупированного Крыма избавляются от акций АО «Генбанк».

Распоряжение об этом принято "правительством" оккупированного Крыма, сообщают Примечания

В документе сказано о выбытии из казны аннексированного Крыма 136807500 штук акций «Генбанка», составляющих 0,00000069% в уставном капитале финучреждения.

Напомним, у аннексированных Севастополя и Крыма были акции «Генбанка» — одного из системообразующих на оккупированном полуострове — по 25% у каждого региона. В июне 2016 года "правительство" оккупированного Севастополя, которое на тот момент "возглавлял" Сергей Меняйло, передало из "собственности города в собственность" аннексированного Крыма свои 25%. Осенью 2016 года, "главой" которого стал Дмитрий Овсянников, вернуло эти акции оккупированный Севастополь.

В июне 2018 года выяснилось, что у оккупированных Крыма и Севастополя нет 25-процентных пакетов акций. Это произошло после того, как Центральный банк РФ в августе 2017 года ввел в банк временную администрацию, отстранив от управления руководство финучреждения, и внес информацию о «Генбанке» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; а в январе 2018 года временное руководство банком было возложено на Агентство страхования вкладов — это было прекращено Центробанком в мае того же года «в связи с ходатайством» агентства.

В июне 2018 года стало известно, что «Генбанк» перешел под контроль банка «Содействие общественным инициативам», который получил 99,99999% акций «Генбанка». Тогда доли акций оккупированных Севастополя и Крыма уменьшились ориентировочно до 0,000005%.

По данным на 13 июня 2019 года, банк «Содействие общественным инициативам» имел 93,7% «Генбанка», 3,6% были у четырех руководителей «Генбанка», у кого были еще 2,7% — не известно: сейчас на сайте «Генбанка» не найти ни списка лиц, под контролем которых находится финучреждение, ни перечня аффилированных лиц. Сейчас у «Генбанка», согласно данным ЦБ России, есть один филиал в Москве, восемь операционных касс вне кассового узла и 12 операционных офисов; по данным сайта банка, в его сеть входят 75 подразделений — дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла, операционные офисы, а также 416 банкоматов и 143 платежных терминала.

Банк «Содействие общественным инициативам», по данным на 19 февраля 2019 года, полностью принадлежал банку «Россия». Согласно информации на 1 октября 2019 года, доля участия банка «Россия» в уставном капитале «Содействия общественным инициативам» превышала 25%. Акционерами «России», по состоянию на июнь 2018 года, были Юрий Ковальчук — 37,512%, Николай Шамалов — 9,643%, ООО «Трансойл СНГ» — 10,323%, ООО «Оберон Истейт» — 8,376%, ООО «Акцепт» — 5,846%, ООО «Севергрупп» — 5,481%, ООО «Сургутнефтегаз» — 5,416%.