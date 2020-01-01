В Афінах представники Греції, Кіпру та Ізраїлю підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Cyprus Mail.

За словами президента Кіпру Нікоса Анастасиадиса, угода про будівництво газопроводу є "історичною" і заявив, що вона створює основу для реальної взаємодії.

"На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань або чого-небудь, що може зв'язати держави регіону", - заявив він.

Газопровід проходитиме через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит і материкової Греції, а потім в Італію.

Пізніше угода буде финализировано підписом Італії.

Трубопровід EastMed має задовольнити близько 10% потреб Європи в природному газі, зменшуючи енергетичну залежність від Російської Федерації. Європейський союз вніс вклад у вартість технічних досліджень для проекту.

Нагадаємо, Болгарія уже отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну.