Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
|08:41 03.01.2020
|Греция
В Афінах представники Греції, Кіпру та Ізраїлю підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Cyprus Mail.
За словами президента Кіпру Нікоса Анастасиадиса, угода про будівництво газопроводу є "історичною" і заявив, що вона створює основу для реальної взаємодії.
"На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань або чого-небудь, що може зв'язати держави регіону", - заявив він.
Газопровід проходитиме через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит і материкової Греції, а потім в Італію.
Пізніше угода буде финализировано підписом Італії.
Трубопровід EastMed має задовольнити близько 10% потреб Європи в природному газі, зменшуючи енергетичну залежність від Російської Федерації. Європейський союз вніс вклад у вартість технічних досліджень для проекту.
Нагадаємо, Болгарія уже отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну.
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