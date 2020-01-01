Перекриття Чорного моря на 02 січня 2020 року
|08:01 03.01.2020
|Крым
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:
- наприкінці доби 02.01.2020 перекриття окремих районів Чорного моря внаслідок поширення міжнародних морських попереджень NAVTEX про небезпеку у зв'язку із проведенням бойових стрільб та військово-морських навчань виглядало таким чином, як показано на карті - (фото 1)
- для порівняння: на фото 2 - ситуація на 31.12.2019.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
- (жовтий - ВМС України, рожевий - Грузії, червоний - Туреччини, синій - Чорноморський флот РФ).
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