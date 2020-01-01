Денісова просить Москалькову забезпечити допуск священика до засудженого в Криму українця Приходька

20:41 02.01.2020   Крым

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить російську колегу Тетяну Москалькову вжити термінових заходів з допуску священика до засудженого в Криму проукраїнського активіста Олега Приходька.

"Права незаконно затриманого кримського активіста Олега Приходька, який міститься у "ФКУ СІЗО 1 УФСВП Росії в Республіці Крим та м. Севастополі", вкотре порушено. Наш співгромадянин подав два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священика, але відповіді так і не отримано", - написала Денісова на сторінці у Facebook у четвер, повідомляє  Інтерфакс-Україна

У зв'язку з цим Денісова просить Москалькову невідкладно вжити заходів для відновлення прав Олега Приходька.

Як повідомлялося, російські силовики затримали Приходька в жовтні 2019 року за підозрою в підготовці вибуху адміністративної будівлі.

"ФСБ у місті Саки затримала російського громадянина, прихильника нацистської ідеології, що є членом українських екстремістських організацій, який планував здійснити вибух в одній з адміністративних будівель Республіки Крим", - повідомили "Інтерфаксу" в Центрі громадських зв’язків ФСБ.

У відомстві зазначили, що в гаражі, який належить затриманому, "виявлено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти та інструменти для його виготовлення, пляшки із запальною сумішшю.

Слідче управління УФСБ у Республіці Крим і місті Севастополі порушило кримінальне провадження за статтями КК РФ, що передбачають відповідальність за підготовку до терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Приходько раніше вивішував українські та кримськотатарські прапори на даху свого будинку, також він не приховує своїх поглядів щодо приєднання Криму до Росії у березні 2014 року.

Київський районний суд Сімферополя обрав Приходьку запобіжний захід у вигляді арешту, його заарештовано на два місяці, до 10 грудня. Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі проукраїнського активіста на території тимчасового окупованого півострова.

28 жовтня Денісова повідомила, що ФСБ призначила Приходьку амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну та комплексну лінгвістичну експертизу.



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