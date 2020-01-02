Самолет радиоразведки ВВС США работал над оккупированным Севастополем
|20:21 02.01.2020
|Крым
Согласно данным ресурса PlaneRadar в Twitter, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W RivetJoint провел разведывательный полет над побережьем оккупированного Крымского полуострова.
Boeing RC-135W RivetJoint с бортовым номером 62-4132 и позывным VENAL41 взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит) и через воздушное пространство Болгарии вошел в акваторию Чёрного моря.
Разведывательная миссия охватила западное, южное и восточное черноморское побережье оккупированного Крымского полуострова, передает Флот2017.
Разведчик поработал над Севастополем и южной конечностью оккупированного полуострова.
Справка
Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
RC-135V/W ВВС США используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника.
RC-135V/W обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств.
Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные
Излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Летно-техническая характеристика:
Модификация — RC-135V/W
Размах крыла, м — 39.88
Длина самолета, м — 39.20
Высота самолета, м — 12.70
Площадь крыла, м2- 226.03
Масса, кг
пустого самолета — 46403
максимальная взлетная — 124967
Внутреннее топливо, кг — 86047
Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9
Тяга, кН — 4 x 80.07
Максимальная скорость, км/ч — 991
Крейсерская скорость, км/ч — 901
Практическая дальность, км — 9100
Радиус действия — 4308
Практический потолок, м — 12375
Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов.
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