Британский журнал вводит читателей в заблуждение относительно Крыма – посольство Украины
|20:01 02.01.2020
|Крым
Британский журнал Good Housekeeping вводит в заблуждение читателей, рассказывая о Крыме.
Об этом 2 января заявило 2 января в Twitter украинское посольство в Великобритании, сообщает Гордон.
"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в число самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией", – сказано в сообщении.
На странице журнала, фото которой опубликовали украинские дипломаты, Крым представлен в разделе "Россия". Туристам также рассказали, что в Крым можно приехать из России на поезде, то есть по Крымскому мосту, незаконно построенному российскими властями.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, украинские власти де-факто не контролируют полуостров.
Иностранцы могут законно попасть в Крым после оформления документов у украинских властей и только через контрольные пункты въезда и выезда на административной границе полуострова с Херсонской областью.
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