Посольство США в Києві отримало нову керівницю
|19:41 02.01.2020
|Украина
Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною в справах Сполучених Штатів Америки в Україні.
Про це повідомило посольство США, передає Радіо Свобода.
«Я перебуваю в Україні вже десь шість місяців на посаді заступниці голови місії США в Україні, мені було приємно познайомитися з людьми в Україні під час перебування в Києві та подорожей до таких міст, як Львів та Дніпро. Я із захопленням зустрічаю нові виклики та велику відповідальність на посаді керівника команди посольства США в Україні. Ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами заради просування наших спільних цілей», – сказала Квін.
Вона наголосила, що політика підтримки України з боку США залишається стабільною.
Попередній тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор попрощався з українцями 31 грудня 2019 року. Він працював з червня.
Посада посла США в Україні залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.
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