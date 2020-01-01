Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною в справах Сполучених Штатів Америки в Україні.

Про це повідомило посольство США, передає Радіо Свобода.

«Я перебуваю в Україні вже десь шість місяців на посаді заступниці голови місії США в Україні, мені було приємно познайомитися з людьми в Україні під час перебування в Києві та подорожей до таких міст, як Львів та Дніпро. Я із захопленням зустрічаю нові виклики та велику відповідальність на посаді керівника команди посольства США в Україні. Ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами заради просування наших спільних цілей», – сказала Квін.

Вона наголосила, що політика підтримки України з боку США залишається стабільною.

Попередній тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор попрощався з українцями 31 грудня 2019 року. Він працював з червня.

Посада посла США в Україні залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.