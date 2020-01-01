Росія має намір частіше проводити льотні навчання над Кримом

19:21 02.01.2020   Крым

Росія в 2020 році планує на 15% збільшити кількість льотно-тактичних навчань за участю екіпажів вертольотів авіаційних полків Південного військового округу, до якого відносить і окупований Крим.

Як йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони РФ, основна увага буде приділена виконанню польотних завдань у гірській місцевості, вночі та в складних метеорологічних умовах, повідомляє УНІАН.

"Вертолітники відпрацюють доставку боєприпасів і різних вантажів у важкодоступні гірські райони, супровід колон, висадку тактичного повітряного десанту, вогневу підтримку дій штурмових загонів і військ на землі", - сказано в повідомленні.

Планується, що в 2020 році з екіпажами вертольотів буде проведено більш як 40 навчань різного масштабу "на території півдня Росії".

Крім того, пройдуть стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020".

Згідно з повідомленням, у навчально-бойових заходах будуть задіяні ударні вертольоти Мі-35, Мі-28Н "Нічний мисливець", Ка-52 "Алігатор" і транспортно-штурмові вертольоти Мі-8АМТШ "Термінатор".

 



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