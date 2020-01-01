НАТО та Україна у 2020 році проведуть масштабні навчання у відповідь на дії РФ у Чорному морі

19:01 02.01.2020   Украина

Голова Представництва Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков заявляє, що Україна і країни-члени Альянсу цього року проведуть масштабні навчання з врахуванням гібридних загроз у Чорноморському регіоні.

Про це йдеться у статті Віннікова «Україна-НАТО: Нові виклики та можливості», опублікованій на сайті видання «Тиждень», повідомляє УНІАН.

Він заявив, що Альянс підтримує заходи, спрямовані на посилення спроможностей України протидіяти гібридним загрозам і кібератакам.

«Ми посилюємо наші зусилля на підтримку безпеки у Чорноморському регіоні, зокрема збільшуючи кількість спільних навчань, портових візитів і розширюючи обмін інформацією. 2020-го Україна й НАТО спільно проведуть масштабні навчання за сценарієм, пов’язаним із гібридними загрозами у Чорноморському регіоні. Це ще один практичний приклад підтримки НАТО, погодженої міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу у квітні 2019 року у відповідь на безпекові виклики в регіоні Чорного моря», - заявив Вінніков.

Також він запевнив, що у 2020 році НАТО продовжить розвивати партнерство з друзями в усьому світі, з-поміж яких Україна має статус особливого партнера.

«Держави-члени НАТО неухильно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, її невід’ємне право самостійно ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. НАТО не визнає й ніколи не визнаватиме незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Крим - це територія України. Ми також засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні й ту підтримку, яку Росія надає воєнізованим угрупованням на сході України», - заявив Вінніков.

Також він повідомив, що держави-члени Альянсу вітають відданість президента України Володимира Зеленського мирному вирішенню конфлікту на Донбасі.

«Існують великі сподівання, що у 2020 році ми побачимо подальший прогрес, але на сьогодні конфлікт на Донбасі продовжує забирати життя людей. Керівництво Альянсу неодноразово підкреслювало особливу відповідальність, яка наразі лежить на Росії, закликаючи останню відізвати війська, техніку з території України й припинити всіляку підтримку воєнізованим формуванням у Донецькій і Луганській областях», - заявив голова Представництва НАТО.

Він додав, що окрім політичної підтримки, НАТО надалі надаватиме Україні практичну допомогу.


 



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