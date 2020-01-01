Туреччина схвалила відправлення військ у Лівію

18:41 02.01.2020   Турция

Великі національні збори (парламент) Туреччини ухвалили закон про мандат на відправлення військ до Лівії.

Відповідне рішення парламент затвердив у четвер, 2 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рішення ухвалено, "за" проголосували 325 депутатів", - оголосив за результатами голосування спікер парламенту Містафа Шентоп.

Засідання розпочалося о 14.00 за місцевим часом (13.00 за київським), розгляд та обговорення тривало більш як 3 години. Поданий президентом Туреччини законопроєкт про направлення військ до Лівії був єдиним пунктом порядку денного.

Мандат визначає відправлення турецьких військ до Лівії терміном на один рік та передбачає, що межі повноважень будуть окреслені президентом.

У цьому документі, серед іншого, вказано, що війська до Лівії потрібно відправляти, оскільки у разі загострення ситуації в цій країні, переростання конфлікту в громадянську війну, це матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

Як повідомлялося, Великі національні збори Туреччини 21 грудня 2019 року ратифікували меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створило юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту. Пізніше президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Анкара отримала відповідне прохання від міжнародно визнаного уряду національної єдності в Лівії.

Нині у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію, очолювану генералом Хафтаром.



Ще на цю тему:

12:00 13.12.2019
Турция обратилась в ООН за регистрацией меморандума с Ливией по разграничению морской зоны / Карта
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
17:30 29.11.2019
Турция сменила послов в 16 странах мира
19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
11:45 12.11.2019
Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру
12:45 04.11.2019
Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів
19:55 12.10.2019
Фрегат ВМС Франції прямує до берегів Кіпру, де Туреччина веде бурові роботи
10:40 09.10.2019
Парламент в Анкарі дав "зелене світло" наступу турецьких сил у Сирії
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
10:45 07.10.2019
Президент Туреччини повідомив про запрошення в Білий дім на переговори щодо Сирії в листопаді
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
09:41 02.01.2020
В Естонії припинило роботу російське інформагенство Sputnik
08:41 02.01.2020
Черноморский флот РФ: российская эскадра в Средиземном море насчитывает 10 кораблей
20:30 27.12.2019
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
18:41 02.01.2020
Туреччина схвалила відправлення військ у Лівію
18:30 27.12.2019
С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
12:45 27.12.2019
Меркель планує візит до Туреччини для збереження міграційного пакту - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
20:41 02.01.2020
Денісова просить Москалькову забезпечити допуск священика до засудженого в Криму українця Приходька
20:21 02.01.2020
Самолет радиоразведки ВВС США работал над оккупированным Севастополем
20:01 02.01.2020
Британский журнал вводит читателей в заблуждение относительно Крыма – посольство Украины
19:41 02.01.2020
Посольство США в Києві отримало нову керівницю
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд