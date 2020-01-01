Епіфаній просить ТКГ розібратися з утисками церкви у Криму
|18:21 02.01.2020
|Крым
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній просить, щоб питання утисків української церкви в анексованому Криму було розглянуто на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв'ю».
«Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили під час переговорів Тристоронньої групи», – сказав Епіфаній.
Він також зазначив, що в ПЦУ раніше зверталися до Президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.
«Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив... Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і мусульмани. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу», – наголосив Епіфаній.
Як повідомляв Укрінформ, у Сімферополі пограбували приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 19 листопада закликав уряд ухвалити рішення щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.
Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.
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