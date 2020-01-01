За "кримськими справами" Росія тримає у в'язницях мінімум 89 осіб
|18:01 02.01.2020
|Крым
Росія тримає за ґратами тільки по "кримських справах" як мінімум 89 осіб.
Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на голову правління цієї правозахисної організації Ольгу Скрипник, передає Укрінформ.
"Росія тільки по "кримських справах" тримає за ґратами мінімум 89 осіб", - повідомила Скрипник.
За її словами, більша частина засуджених - 65 осіб - кримські татари.
"Серед них є і кримські татари, і українці. Щонайменше 65 осіб, переважно кримських татар, які проходять у так званій "справі Хізб ут-Тахрір", їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий цього року. Також є так звані "українські диверсанти", - відзначила правозахисниця.
Вона наголосила, що права цих людей грубо порушуються, оскільки докази їх вини були сфальсифіковані і вони незаконно перебувають за ґратами.
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