Росія тримає за ґратами тільки по "кримських справах" як мінімум 89 осіб.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на голову правління цієї правозахисної організації Ольгу Скрипник, передає Укрінформ.

"Росія тільки по "кримських справах" тримає за ґратами мінімум 89 осіб", - повідомила Скрипник.

За її словами, більша частина засуджених - 65 осіб - кримські татари.

"Серед них є і кримські татари, і українці. Щонайменше 65 осіб, переважно кримських татар, які проходять у так званій "справі Хізб ут-Тахрір", їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий цього року. Також є так звані "українські диверсанти", - відзначила правозахисниця.

Вона наголосила, що права цих людей грубо порушуються, оскільки докази їх вини були сфальсифіковані і вони незаконно перебувають за ґратами.