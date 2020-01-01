Раніше російська сторона та її європейські партнери неодноразово орієнтували, що проект має запрацювати від початку 2020 року.

Наразі неможливо дати оцінку термінів уведення газопроводу "Північний потік-2", заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не думаю, що хтось зараз візьметься називати дату. Виникли об'єктивні форс-мажорні обставини з діями третьої держави, що суперечать міжнародному праву, нормам міжнародної торгівлі та комерційних відносин", - сказав він.

"Це створює проблеми, але це не ставить під сумнів проект як такий і його завершення", - наголосив він.

Пєсков із розумінням прокоментував відмову швейцарського підрядника припинити будівництво: "Компанія (Allseas - ІФ) на тлі незаконних, на наш погляд, санкцій Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про завершення робіт. На це рішення, безумовно, компанія має право. Це зрушить терміни введення цього проекту, але не завадить йому. Із запізненням, але проект, ми сподіваємося, буде введено в дію. Необхідні (будівельні - ІФ) потужності для цього є - про це ми теж уже говорили", - запевнив прес-секретар президента.

Він не прокоментував перспективи стягнення з Allseas неустойки за припинення робіт, сказавши, що "це комерційні питання, які не можуть бути публічними".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет США (NDAA) на майбутній рік, до якого законодавці внесли положення про санкції стосовно компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2".

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, та їхніх топ-менеджерів, які можуть втратити можливість отримати американську візу та стикнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США. Заборона на будівництво "Північного потоку-2", прописана в новому військовому бюджеті, набуває чинності негайно. Трубоукладач "Північного потоку-2" компанія Allseas уже призупинила будівництво газопроводу через цей закон і вивела судна з траси магістралі.

Один із варіантів добудови магістралі - російськими потужностями. У 2015 році "Газпром" купив багатоцільове будівельне судно, яке пізніше отримало назву "Академік Черський". Наразі судно проходить масштабну модернізацію, завершення якої заплановане на 2020 рік.