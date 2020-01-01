Эксперты предрекают, что составы из Москвы и Питера будут ходить до начала высокого туристического сезона полупустыми.

Сотрудник «Крымских железных дорог» прокомментировал «Аргументы Недели - Крым» ситуацию с загруженностью поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга на оккупированный полуостров.

По его мнению загрузка «под завязку» первых рейсов была связана, во-первых, с желанием приобщиться к "грандиозному событию", а во-вторых, это было предпраздничное путешествие (напомним, что первый поезд прибыл в оккупированный Крым 25 декабря 2019 года).

Собеседник «АН-Крым» уверен, что до начала нового туристического сезона ждать окупаемости от железнодорожных маршрутов не стоит — они будут загружены по минимуму.

А вот предсказать грядущую летнюю ситуацию он не взялся — предложил дождаться весны и посмотреть на бронирование. Вдобавок, желание прибыть в оккупированный Крым поездом будет напрямую связано со стоимостью билетов.

Сейчас, по данным интернет-агентств заказа, стоимость билета из Москвы в оккупированный Симферополь на 21 января 2020 года в купе обойдется в 3661 рублей, а за «люкс» придется выложить 11873.

При этом самолетом в тот же день можно долететь за 2852 рубля.