Кабмин «перезапустил» конкурс на главу Морадминистрации

11:15 02.01.2020   Украина

Кабинет министров принял решение объявить повторный кадровый конкурс на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Это следует из распоряжения №1403-р от 27 декабря 2019 года, опубликованного на «Правительственном портале», сообщают Порты Украины.

«В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе» объявить с 3 января 2020 года повторный конкурс на занятие должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта с определением условий проведения конкурса согласно приложения», — говорится в документе.

Среди требований к кандидатам — наличие опыта работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления либо на руководящих должностях в сфере морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности) или опыт преобразований, управления изменениями в крупных организациях, а также свободное владение украинским и английским языками.

Документы от кандидатов принимаются до 18:00 21 января через Единый портал вакансий государственной службы Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС). Оценивание кандидатов начнется 24 января 2020 года.

Кабинет министров 18 декабря 2019 года назначил Юлию Ворону временно исполняющей обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации). Распоряжением №1293-р Николай Божко, ранее исполнявший обязанности председателя Морской администрации, уволен с этой должности. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил это решение тем, что Николай Божко не оправдал доверия.

Ранее министр инфраструктуры Владислва Криклий не исключил, что кадровый конкурс на занятие должности председателя Морской администрации будет перезапущен. «Есть вопросы к биографии кандидатов и прозрачности их намерений возглавить Морскую администрацию», — пояснил он.

В открытом конкурсе на должность председателя Морской администрации лучший результат показал Иван Ниякий — 13,0 балла. Илья Тихонов набрал 12,5 балла, Игорь Колядин — 10,75 балла, Максим Алдошин — 8,25 балла. Заявки на конкурс подавались с 22 октября по 7 ноября 2019 года. К конкурсу были допущены 17 кандидатов.

Кабмин на основании представления министра инфраструктуры Владислава Криклия распоряжением №968-р от 20 октября 2019 года уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Морской администрации.

Морская администрация создана решением Кабмина 6 сентября 2017 года как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется правительством через министра инфраструктуры. Ведомство реализует государственную политику в сфере морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной отрасли).



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