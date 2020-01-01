1 января украинскому военному Сергею Кокурину, убитому российскими оккупантами в Крыму, исполнился бы 41 год
|08:51 02.01.2020
|Крым
18 марта 2014 года российскими военными был убит прапорщик украинской военной части в Крыму Сергей Кокурин. Он стал второй жертвой российских оккупантов на полуострове.
Его убили двумя выстрелами - в голову и в область сердца - из АК-47 при штурме 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. Во время штурма Кокурин находился на наблюдательной башне автопарка части.
1 января, ему исполнился бы 41 год, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Как сообщает сайт ЦЕНЗОР.НЕТ, штурм фотограмметрического центра осуществило подразделение российских наемников под командованием полковника Федеральной службы безопасности РФ Игоря Стрелкова (Гиркина). Согласно официальному заключению о причинах смерти, Кокурин был убит двумя пулями автомата калибра 5,45 мм, выпущенными снизу вверх. То есть это не был снайпер – это стрелял один из спецназовцев Гиркина. Данный факт опровергает все заявления Владимира Путина и российских СМИ о том, что Крым захватили якобы "без жертв".
Ще на цю тему:
Денісова просить Москалькову забезпечити допуск священика до засудженого в Криму українця Приходька
Епіфаній просить ТКГ розібратися з утисками церкви у Криму
"Втомлений старий на тлі Кремля!" Прихильник окупантів порівняв новорічні звернення Зеленського і Путіна
Роструд назвал Крым в числе регионов, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства
Затонувший в Севастополе док обещают поднять в течение полугода
"Суд" у Криму відхилив скаргу на продовження арешту Олегу Приходьку
Госсовет оккупированного Крыма утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией