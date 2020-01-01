В среду, 1 января, политзаключенному, фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Бекирову, незаконно осужденному к 18 годам колонии, исполнилось 57 лет.

Свой четвертый день рождения он вынужден встречать в неволе, куда его незаконно поместили российские власти. Коллектив Крымскотатарского Ресурсного Центра от всей души поздравляет Энвера Бекирова с днем рождения! Желаем скорейшего освобождения и воссоединения с семьей и близкими, крепкого здоровья, терпения, несгибаемой воли и благополучия!

11 февраля 2016 года российские силовики провели в оккупированном Крыму массовые обыски, в результате которых были задержаны представители коренного крымскотатарского народа - Куку Эмир-Усеин Кемалович (1976 г.р.), Алиев Муслим Нуриевич (1971 г.р.), Бекиров Энвер Небиевич (1963 г.р.) и Сирук Вадим Андреевич (1989 г.р.). Задержанных обвинили в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". 18 апреля 2016 года силовики задержали в Крыму Джеппарова Арсена Бормамбетовича (1991 г.р.) и Алимова Рефата Маметовича (1991 г.р.). Их также обвинили в причастности к "Хизб ут-Тахрир". Всем шестерым инкриминировали статью 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("организация деятельности террористической организации и участие в ней"), а позже и статью 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти").

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Муслим Алиев приговорён к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, Энвер Бекиров — к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год,

Вадим Сирук и Эмир‐Усеин Куку — к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год,

Рефат Алимов — к 8 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год,

Арсен Джеппаров — к 7 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Никто из фигурантов не признал свою вину.