В Естонії припинило роботу російське інформагенство Sputnik

09:41 02.01.2020   Россия

Російське державне інформаційне агентство Sputnik («Спутник») заявило, що з 1 січня припиняє свою діяльність в Естонії після того, як 35 його співробітників звільнилися, заявивши, що побоюються кримінального переслідування.

«Естонська поліція та прикордонна служба висунули кожному з нас ультиматум. Або ми скасовуємо трудові договори... і більше не працюємо на Sputnik в Естонії, або вони відкривають кримінальні справи проти нас», – йдеться у заяві агнества, повідомляє Радіо Свобода.

Минулого місяця естонські правоохоронці надіслали естонському підрозділу Sputnik попередження про те, що співробітники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності через санкції Євросоюзу проти Росії.

Sputnik в Естонії публікує свої матеріали російською та естонською мовами, контролюється російською державною медіакомпанією «Россия сегодня», яка також включає телеканал, що раніше був відомий як Russia Today, та новинний канал «РИА Новости».

Навесні 2014 року проти керівництва «Россия сегодня», до складу якого входить Sputnik, були введені персональні санкції Євросоюзу. В тому числі, щодо телеведучого-пропагандиста Дмитра Кисельова, який є гендиректором «Россия сегодня». Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір в грудні закликав естонську владу утриматися від обмежень роботи закордонних ЗМІ через персональні санкції проти Кисельова.

У МЗС Естонії раніше заявляли, що вважають співробітників Sputnik не журналістами в тому сенсі, в якому це слово розуміють у вільному світі, а пропагандистами.



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