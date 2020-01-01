Відсьогодні Болгарія отримуватиме російський природний газ через Туреччину, а не через Україну, як раніше.

Про це заявив генеральний директор компанії "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Болгарське національне радіо.

Переговори між "Булгаргазом" і "Газпромекспортом" були завершені в кінці минулого року. З моменту зміни маршруту Болгарія, як очікується, буде економити в середньому 70 мільйонів левів щороку від транзитних зборів, а газ може подешевшати на 5%.

У новому пункті "Странджа-2" Болгарія отримувати 2,9 млрд. кубічних метрів газу в рік.

"У нас є 11 кілометрів газопроводу від болгарсько-турецького кордону до компресорної станції "Странджа", а також газовимірювальної станції "Странджа". Вони вводяться в експлуатацію. І існуюча інфраструктура, зокрема Трансбалканський газопровід також готовий до транспортування кількостей за вже існуючим маршрутом" - сказав Малинов.

З сьогоднішнього дня також працює нова платформа для двосторонньої торгівлі природним газом.

Це дозволить кінцевим користувачам, які безпосередньо приєднуються до системи, укладати контракти на купівлю газу.

Досі Болгарія майже повністю залежала від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії.

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.