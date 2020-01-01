"Втомлений старий на тлі Кремля!" Прихильник окупантів порівняв новорічні звернення Зеленського і Путіна
|09:01 02.01.2020
|Крым
Депутат районної ради Тропарево-Нікуліно (Москва) Володимир Гарначук, який підтримує окупацію Криму, захопився новорічним привітанням президента України Володимира Зеленського.
Відповідний пост росіянин опублікував у Facebook у співтоваристві "Дошка ганьби чиновників Криму". Він розповів, що порівняв виступ українського глави зі зверненням президента РФ Володимира Путіна, повідомляє OBOZREVATEL.
"Фантастичний контраст. Втомлений старий на тлі Кремля прочитав банальний текст з екрану телесуфлера. Без енергії, без задоволення, без щирості, без сенсу. Просто слова.
Зеленський зі своєю командою зняв потужний мотиваційний ролик, наповнений емоціям і здоровим глуздом", – поділився враженнями Гарначук.
Блогерка RoksolanaToday&Крым із сарказмом висловилася про пост росіянина.
Вона нагадала його біографію і вказала, що він – глава організації "Чистий берег. Крим", також працював помічником першого заступника голови уряду в компанії "Рада міністрів Республіки Крим".
"Гарначук-кримнашист бутербродного спрямування у захваті", – написала RoksolanaToday&Крым.
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