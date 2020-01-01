Депутат районної ради Тропарево-Нікуліно (Москва) Володимир Гарначук, який підтримує окупацію Криму, захопився новорічним привітанням президента України Володимира Зеленського.

Відповідний пост росіянин опублікував у Facebook у співтоваристві "Дошка ганьби чиновників Криму". Він розповів, що порівняв виступ українського глави зі зверненням президента РФ Володимира Путіна, повідомляє OBOZREVATEL.

"Фантастичний контраст. Втомлений старий на тлі Кремля прочитав банальний текст з екрану телесуфлера. Без енергії, без задоволення, без щирості, без сенсу. Просто слова.

Зеленський зі своєю командою зняв потужний мотиваційний ролик, наповнений емоціям і здоровим глуздом", – поділився враженнями Гарначук.

Блогерка RoksolanaToday&Крым із сарказмом висловилася про пост росіянина.

Вона нагадала його біографію і вказала, що він – глава організації "Чистий берег. Крим", також працював помічником першого заступника голови уряду в компанії "Рада міністрів Республіки Крим".

"Гарначук-кримнашист бутербродного спрямування у захваті", – написала RoksolanaToday&Крым.