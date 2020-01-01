Около 10 боевых кораблей и судов обеспечения в настоящее время входят в состав российской эскадры в Средиземном море .

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота России, передает Интерфакс.

"В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота во главе с фрегатом "Адмирал Эссен", - говорится в сообщении флота.

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", был направлен в Средиземное море в декабре.

В сентябре прошлого года о двух дизельных подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции и морской пехоты.