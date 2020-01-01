Черноморский флот РФ: российская эскадра в Средиземном море насчитывает 10 кораблей
|08:41 02.01.2020
|Россия
Около 10 боевых кораблей и судов обеспечения в настоящее время входят в состав российской эскадры в Средиземном море.
Об этом сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота России, передает Интерфакс.
"В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота во главе с фрегатом "Адмирал Эссен", - говорится в сообщении флота.
Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", был направлен в Средиземное море в декабре.
В сентябре прошлого года о двух дизельных подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.
Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции и морской пехоты.
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