Українська ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

08:21 02.01.2020   Украина

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ, Київ), яке з 1 січня 2020 року стало новим оператором української газотранспортної системи (ГТС) замість "Укртрансгазу", заявило про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між "Газпромом" і "Нафтогазом України", яка прийшла на зміну попередньому 10-річному контракту.

"Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні ОГТСУ в Facebook у середу, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, згідно з оновленим урядом 18 вересня планом анбандлінгу "Нафтогазу України", новим оператором ГТС є ТОВ "ОГТСУ". Український регулятор НКРЕКП 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ та видав йому ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу. Новий оператор 31 грудня 2019 завершив укладання міжоператорських угод із компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Підписаний у 2009 році транзитний контракт із "Газпромом" закінчився о 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування і транспортну угоду між НАК і ОГТСУ було підписано 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Вони передбачають транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.



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