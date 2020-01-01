Трамп у новорічну ніч закликав НАТО, Німеччину та Францію допомагати Україні

08:01 02.01.2020   Украина

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на святкуванні Нового року закликав лідерів Німеччини і Франції, а також НАТО більше допомагати Україні.

Як передає РБК-Україна, про це пише "Голос Америки".

Трамп обурився, що вагому підтримку Україні надають переважно Сполучені Штати, тож закликав аналогічні кроки зробити і європейських лідерів - канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

"Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні, - ред.)? Чому лише Сполучені Штати?", - заявив президент США.

Він також додав, що більше допомагати Україні повинен також Північно-Атлантичний Альянс (НАТО).

"Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу, - ред.), вони також повинні більше давати Україні", - сказав президент Трамп.

Про Україну Трамп згадав у контексті справи імпічменту, процес котрого розпочався після розголошення деталей розмови із тоді новообраним українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи, які ініціювали процес імпічменту Трампа та розслідування з цього приводу, виявили, що Трамп тиснув на Зеленського, натякаючи на можливість заморозити Україні фінансову підтримку з боку США.

Президент США згодом заявляв в своїх виступах, що тиску не було, а також що він намагався уберегти допомогу американців від впливу корупції в Україні.

У виступі перед новорічною вечіркою в своїй резиденції у Флориді Трамп вкотре сказав, що не чинив тиск на Зеленського, а саму розмову із українським колегою американський лідер назвав ідеальною.

"Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом", - сказав Трамп, закликавши американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.

"Все, що вам треба зробити - прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Він голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску", - додав Трамп.

Також він сказав, що готовий до будь-якого сценарію у Сенаті в справі імпічменту, тому що впевнений у своїй невинуватості.



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