В анексованому Криму одна школа з вивченням української мови, яку там не вивчають - ЗМІ
|21:55 01.01.2020
|Крым
В анексованому Росією Криму офіційно зареєстрована лише одна школа з вивченням української мови — у Феодосії. Проте мову там не вивчають.
Про це заявив керівник “Кримськотатарського ресурсного центру” Ескендер Барієв в інтерв’ю “Крим.Реалії”, передає УНН.
“Єдина школа, де вивчається українська мова, працює в Феодосії, але за даними місцевих жителів й це неправда, мова там не вивчається”, — сказав Барієв.
За його словами, у 2019 році “тривали спроби закриття кримськотатарських шкіл”.
“Тільки за офіційними даними змінився статус 16 з них:7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови,5 шкіл перевели на двомовну освіту, а решта 4 школи стали загальноосвітніми”, — розповів Барієв.
Нагадаємо, у МОН заявили про необхідність переглядати правила вступу для абітурієнтів з Криму та Донбасу.
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