Про стан перекриття Чорного моря в останній день 2019 року

21:40 01.01.2020  

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє: що наприкінці доби 31.12.2019 перекриття окремих районів Чорного моря внаслідок поширення міжнародних морських попереджень NAVTEX про небезпеку у зв'язку із проведенням бойових стрільб та військово-морських навчань виглядало таким чином, як показано на карті (жовтий - ВМС України, рожевий - Грузії, червоний - Туреччини, синьо-червоний - ЧФ РФ).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) головний редактор BlackSeaNews, Андрій КЛИМЕНКО 


НАВТЕКС (NAVTEX - "NAVigational TEleX") міжнародна автоматизована система оповіщення.

У судноплавній навігації використовується для прийому навігаційної і метеорологічної безпекової інформації (Maritime Safety Information) і служить компонентом Глобальної морської системи зв'язку для забезпечення безпеки Міжнародної морської організації відповідно до конвенції СОЛАС-74/88. Інформація поширюється в текстовому режимі (режим вузькосмугового друку літер) в СВ-діапазоні на частоті 518 кГц (англійською мовою), в інших країнах (крім США), на додаток до цієї частоти може використовуватися частота 490 кГц для передачі повідомлень на національних мовах. В районі Суецького каналу через складні метеоумови (близькість пустель Єгипту і Аравійського півострова, які формують пилові завіси, складні для подолання на частоті 518 кГц) використовується дублююча частота 4209,5 кГц.

 



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