Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

29.12.2019 - орієнтовно о 17:00 (київський час) до Чорного моря несподівано увійшов великий протичовновий корабель «Віце-адмірал Кулаков» (за класифікацією NATO - Udaloy class destroyer DDG) - проекту 1155 Північного флоту РФ.

Зверніть увагу, що цей корабель вийшов зі своєї головної бази в Сєвєроморську лише 3 грудня,пише на своїй сторінці Facebook «Майдана Закордонних Справ», головний редактор BSNews, Андрій КЛИМЕНКО.

Тобто його перехід до Чорного моря планувався цілеспрямовано, а не в ході виконання завдань поблизу Сирії.

Це великий та швидкісний корабель - Displacement: 6,200 t (6,102 long tons) standard. 7,900 t (7,775 long tons) full load. Length: 163 m (535 ft). Beam: 19 m (62 ft). Draught: 7.8 m (26 ft). Speed: 35 knots (65 km/h)

Armament:

2 × 4 SS-N-14 anti submarine/ship missiles

4 × vertical launchers for SA-N-9 surface-to-air missiles

1 × Gibka (3M14) ADMS station

2 × 1 100 mm (3.9 in) guns

4 × 30 mm AK630 Gatling guns

2 × 4 553 mm (22 in) torpedo tubes, Type 53 ASW/ASuW torpedo

2 × RBU-6000 anti-submarine rocket launchers

Aircraft carried: 2 x Ka-27 'Helix' series helicopters

Великі протичовнові кораблі (БПК) проекту 1155 Udaloy найближчим часом перетворять в міні-крейсери. У Міноборони РФ прийнято принципове рішення про початок робіт по їх модернізації - передбачений монтаж універсальних пускових установок для пуску крилатих ракет «Калибр» та навіть гіперзвукових «Циркон».

Оновлені БПК проекту Udaloy після модернізації офіційно перейдуть в клас фрегатів, і з водотоннажністю 7,5 тис.т стануть найбільшими кораблями такого класу в ВМФ РФ. Для порівняння, у новітніх фрегатів проекту 22350 типу «Адмірал Горшков» водотоннажність 5,4 тис. т. Сильніше і більше «Удалих» з надводних кораблів тільки ракетні проекту «Атлант» і атомні крейсери проекту «Орлан», що мають водотоннажність більше 11 тис. і 25 тис. т відповідно.

Нагадаємо, що 25.12.2019 до окупованого Севастополя прибув ракетний крейсер проекту 1164 (шифр «Атлант», англ. Slava class за класифікацією НАТО) - "Маршал Устинов", який також входить до складу Північного флоту Росії та перебував у складі угруповання ВМФ РФ в Середземному морі.