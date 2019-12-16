Самыми популярными регионами, в которые россияне переезжают ради трудоустройства, являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В целом к переезду чаще всего готовы специалисты нефтегазового сектора: геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%), геологи (49%), сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Роструда, пишет ТАСС.

"Как показал мониторинг резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России", примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства. При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Роструде, дальше по популярности идут оккупированный Россией Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, Красноярский край и Новосибирская область.