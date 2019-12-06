Родители арестованного Дениса Кашука бросили дом и выехали из Крыма

20:45 27.12.2019   Крым

Мать арестованного российским судом в аннексированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука Катерина Кашук выехала из Крыма на материковую часть Украины, опасаясь преследований. 

Об этом она сказала в эфире Радио Крым.Реалии.

«Мы (с мужем – КР) взяли два чемодана и переехали сюда (в Киев – КР). Оставили там все. Дом ... Все, что было», – сказала Катерина Кашук.

Она уточнила, что переехать ее попросил сын во время их разговора в суде.

«Когда я с ним разговаривала в суде, он сказал: «Мама, вам нужно обязательно отсюда уехать. Здесь очень много материала на вас. И ты должна немедленно отсюда уехать. Все семья должна уехать. Здесь много доносов и много всякого материала», – рассказала женщина.

Ранее стало известно, что арестованный российским судом в аннексированном Крыму житель Симферополя Денис Кашук отказался от независимых защитников. Эту информацию Крым.Реалии подтвердил адвокат Назим Шейхмамбетов, который выступал одним из защитников симферопольца.

Родные арестованного сказали в эфире Радио Крым.Реалии, что Кашук отказывается от независимых адвокатов, но уверяют, что он вынужден это делать ради безопасности своих близких.

Ранее Шейхмамбетов сообщил, что ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в приобретении и хранении оружия. В комментарии Крым.Реалии жена Дениса Кашука, Ольга, рассказала, что он не выходил на связь с 17 декабря, а в их доме прошел осмотр его жилища.

ФСБ подозревает Кашука по двум статьям – 222 и 222.1 УК России («незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 20 декабря избрал Кашуку меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 февраля 2020 года. Сторона защиты обжаловала арест.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за ареста Кашука в аннексированном Крыму.



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