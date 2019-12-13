В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов

20:30 27.12.2019   Россия

ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса.

Об этом заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, пишет Интерфакс.

"В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата. (. . . ) В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса", - сказал Евменов на селекторном совещании в Минобороны в пятницу.
       
По его словам, продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья. "В церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" личное участие принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - напомнил Евменов.
       
Он также подчеркнул, что на данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%.



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