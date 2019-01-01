В Україні створено транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, який об'єднує електронні сервіси в усіх сферах транспортної галузі в одну «розумну» систему.

Презентація порталу відбулася в п'ятницю, 27 грудня, на спільному брифінгу міністра інфраструктури Владислава Криклія та віце-прем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

«Мультимодальний транспорт та цифрові транспортні коридори є пріоритетами для Міністерства інфраструктури. Для цього ми створюємо електронні сервіси в усіх сферах транспортної галузі. Цифрові рішення потрібні для розвитку Шовкового шляху та інших транспортних коридорів. Це реальні кроки, які допомагають нам інтегруватися в єдину транспортну мережу, що об'єднує Європу з Азією, і перетворити Україну на міжнародний транспортний хаб», — зазначив Криклій.

За словами Федорова, для Мінцифри впровадження електронних послуг — це не просто переведення старих державних послуг в онлайн. «Це оптимізація сервісів з урахуванням нагальних ринкових потреб і зручність для користувачів. Крім того, ми працюємо над тим, щоб із часом всі державні електронні послуги надавалися в єдиному інтерфейсі. Для цього ми розробили дизайн-код «ДіЯ». Він сучасний і впізнаваний. Транспортний портал електронних послуг відповідає цим нашим принципам. Послуги надаються швидко і зручно, введена оплата послуг онлайн», — зазначив він.

Як повідомила прес-служба, на сьогодні на порталі електронних послуг доступні послуги бронювання дозволів на міжнародні перевезення та отримання дозволів на негабаритні перевезення, відстеження даних митниці та «Укртрансбезпеки» тощо. Найближчим часом очікується розширення сервісів для автотранспорту (дозвіл на перевантаження), запуск сервісів для моряків і можливість реєстрації повітряних суден.

Також від сьогодні бізнес отримає зручну для використання електронну товарно-транспортну накладну (е-ТТН) — електронний документ для підтвердження права на здійснення вантажних перевезень. Зараз введено пілотний проект — на рівні Міністерства інфраструктури побудована центральна база даних електронної ТТН, до якої вносяться дані від комерційних систем документообігу, які обслуговують вантажоперевізників.

Міністр інфраструктури зауважив, що саме такі рішення, як введення електронної ТТН, прискорюють інтеграцію України до єдиної транспортної мережі, що об'єднує Європу з Азією. «Впровадження електронної ТТН забезпечує прискорення і спрощення взаємодії між учасниками перевезень, запобігає підміні нелегітимних ТТН, забезпечує облік автомобільних вантажних перевезень у єдиній системі, зменшення витрат на створення і передачу ТТН, дає єдину точку доступу різних відомств до всіх реєстрів, які регулюють процес автомобільних вантажних перевезень», — повідомив Криклій.