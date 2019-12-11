В 2019 году Светловодский речной терминал перевалил рекордный объем грузов

20:00 27.12.2019   Украина

Светловодский речной терминал агрохолдинга «Агровиста» в 2019 году отгрузил на водный транспорт рекордный объем грузов за семь лет работы — 245 тыс тонн. 

Об этом сообщила пресс-служба компании «Агровиста», пишут Порты Украины.

«После открытия 23 декабря Днепродзержинского шлюза вчера, 26 декабря, к причалу Светловодского речного терминала подошел флот компании «Порто-Шиппинг»: три баржебуксирных состава общей грузоподъемностью 15 тыс. тонн», — указала пресс-служба.

«Это достойное количество, чтобы на такой яркой ноте закрыть календарный год, в течении которого мы отгрузили (включая текущую партию) 150 плавсредств (баржи и самоходные суда) и 245 тыс. тонн зерновых и масличных грузов. Это рекордное количество отгруженного товара на водный транспорт в течении одного календарного года за семь лет работы Светловодского речного терминала», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, на начало января запланирована отгрузка 4 тыс. тонн агропродукции на суда «Солигорск» и «Майкан» (судовой оператор — ООО «Грейн-Трансшипмент»).

Светловодский речной терминал открыт 3 октября 2013 года. Мощность единовременного хранения — 94 тыс. тонн, приема грузов — 5 тыс. тонн в сутки, обработки и сушки — 4,4 тыс. тонн в сутки, погрузки на железнодорожный транспорт — 4 тыс. тонн в сутки, погрузки на водный транспорт — 5 тыс. тонн в сутки. Длина причала — 240 метров. Предусмотрена возможность одновременной швартовки двух судов. Общий объем инвестиций составил $30 млн.

Группа «Агровиста» также контролирует элеваторные предприятия «Шаровское» (81 тыс. тонн), «ХПП Добронадиевское» (70,5 тыс. тонн), «Украгроком» (60 тыс. тонн), «Королевское ХПП» (47,2 тыс. тонн). Группа владеет судоходной компанией. Собственный флот компании начал перевозки в октябре 2018 года. В составе флота — два буксира-толкача и четыре несамоходные трюмные баржи общей вместимостью около 8 тыс. тонн, которые позволяют ежегодно перевозить около 150 тыс. тонн зерна. Флот осуществляет перевозки зерна в порты Николаева, Херсона по реке Днепр. Основателями группы являются бизнесмены Анатолий Кузьменко и Юрий Скичко.

В 2018 году «Агровиста» увеличила отгрузки на водный транспорт по сравнению с 2017 годом на 12% — до 93,2 тыс. тонн.



Ще на цю тему:

19:01 26.12.2019
Держстивідор «Южний» очікує вантажообіг 15,1 млн тонн у 2019 році
15:00 25.12.2019
З початку роботи нібулонівський термінал «Козацький» перевалив 2 млн тонн зерна / Фото
12:30 23.12.2019
В порту Ольвия побит рекорд перевалки
16:30 19.12.2019
Порт «Черноморск» впервые достиг грузооборота 25 млн тонн
20:15 17.12.2019
У січні-листопаді обсяг вантажоперевезень на Дніпрі збільшився майже на 20%
20:00 17.12.2019
З початку сезону термінал ЄВТ перевантажив мільйонну тонну зерна
11:15 17.12.2019
«Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тисяч тонн вантажів
11:00 17.12.2019
У січні-листопаді морпорти збільшили контейнерооборот на 20%
12:45 13.12.2019
По Днепру перевезли почти 11 млн тонн грузов за 11 месяцев
12:30 13.12.2019
Грузооборот порта Черноморск вырос на 21,8% за 11 месяцев
11:30 13.12.2019
Морпорти України досягли десятирічного максимуму перевалки вантажів
20:00 11.12.2019
Дунайское параходство в ноябре перевезло 184,6 тыс тонн грузов
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 27.12.2019
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
19:15 27.12.2019
ЮВО: Командный состав 49-й общевойсковой армии обучали новым способам ведения боевых действий
18:15 27.12.2019
ЮВО: Водители на полигоне в Ростовской области совершенствуют навыки экстремального вождения
17:45 27.12.2019
Глава полиции Туапсинского района украл служебный катер
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 27.12.2019
С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
12:45 27.12.2019
Меркель планує візит до Туреччини для збереження міграційного пакту - ЗМІ
10:45 27.12.2019
Президент Туреччини заявив про плани ввести війська у Лівію
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 27.12.2019
Роструд назвал Крым в числе регионов, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства
20:45 27.12.2019
Родители арестованного Дениса Кашука бросили дом и выехали из Крыма
20:15 27.12.2019
МІУ запустило транспортний портал і електронні транспортні накладні
20:00 27.12.2019
В 2019 году Светловодский речной терминал перевалил рекордный объем грузов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд