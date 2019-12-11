Светловодский речной терминал агрохолдинга «Агровиста» в 2019 году отгрузил на водный транспорт рекордный объем грузов за семь лет работы — 245 тыс тонн.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Агровиста», пишут Порты Украины.

«После открытия 23 декабря Днепродзержинского шлюза вчера, 26 декабря, к причалу Светловодского речного терминала подошел флот компании «Порто-Шиппинг»: три баржебуксирных состава общей грузоподъемностью 15 тыс. тонн», — указала пресс-служба.

«Это достойное количество, чтобы на такой яркой ноте закрыть календарный год, в течении которого мы отгрузили (включая текущую партию) 150 плавсредств (баржи и самоходные суда) и 245 тыс. тонн зерновых и масличных грузов. Это рекордное количество отгруженного товара на водный транспорт в течении одного календарного года за семь лет работы Светловодского речного терминала», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, на начало января запланирована отгрузка 4 тыс. тонн агропродукции на суда «Солигорск» и «Майкан» (судовой оператор — ООО «Грейн-Трансшипмент»).

Светловодский речной терминал открыт 3 октября 2013 года. Мощность единовременного хранения — 94 тыс. тонн, приема грузов — 5 тыс. тонн в сутки, обработки и сушки — 4,4 тыс. тонн в сутки, погрузки на железнодорожный транспорт — 4 тыс. тонн в сутки, погрузки на водный транспорт — 5 тыс. тонн в сутки. Длина причала — 240 метров. Предусмотрена возможность одновременной швартовки двух судов. Общий объем инвестиций составил $30 млн.

Группа «Агровиста» также контролирует элеваторные предприятия «Шаровское» (81 тыс. тонн), «ХПП Добронадиевское» (70,5 тыс. тонн), «Украгроком» (60 тыс. тонн), «Королевское ХПП» (47,2 тыс. тонн). Группа владеет судоходной компанией. Собственный флот компании начал перевозки в октябре 2018 года. В составе флота — два буксира-толкача и четыре несамоходные трюмные баржи общей вместимостью около 8 тыс. тонн, которые позволяют ежегодно перевозить около 150 тыс. тонн зерна. Флот осуществляет перевозки зерна в порты Николаева, Херсона по реке Днепр. Основателями группы являются бизнесмены Анатолий Кузьменко и Юрий Скичко.

В 2018 году «Агровиста» увеличила отгрузки на водный транспорт по сравнению с 2017 годом на 12% — до 93,2 тыс. тонн.