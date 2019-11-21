«Рісойл Термінал» готується відкрити новий силосний парк

19:45 27.12.2019   Украина

ТОВ «СП Рісойл Термінал», яке оперує терміналом із перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ», готується ввести в експлуатацію новий силосний парк. 

Про це повідомила прес-служба Risoil S.A, пишуть Порти України.

«Чекаємо підтверджуючих документів», — повідомив представник прес-служби.

«У зв'язку зі збільшенням потужностей ми плануємо взяти на роботу 26 осіб. На зарплату буде виділено 2,4 млн грн на місяць, з яких 80 тис. грн — сплата до державного бюджету у вигляді військового збору. Відрахування до місцевого бюджету плануються в розмірі 2,32 млн грн», — сказано у повідомленні.

Термінал збудував вісім нових силосів загальною ємністю 150 тис. кубометрів. Після запуску нових потужностей загальний обсяг одноразового зберігання зерна збільшиться до 350 тис. кубометрів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалами №1, 3, 5-6, 10-12 морського порту «Чорноморськ». Термінал здійснює перевалку харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Компанія володіє ТОВ «СП Рісойл Термінал» (термінал з перевалки зерна та рослинних олій у морському порту «Чорноморськ»), ТОВ «Рісойл Південь» (термінал з перевалки рослинних олій у морському порту «Південний»), ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» (олієпресовий завод), олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) збільшила вантажоперевалку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, або на 308 тис. тонн — до 2,937 млн тонн. Перевалка зерна склала 1,95 млн тонн, рослинної олії — 986,8 тис. тонн.



Ще на цю тему:

11:30 27.12.2019
«Аскет Шиппінг» планує відкрити третій термінал на Дніпрі
20:40 23.12.2019
Термінал ЄВТ збудує другий причал у 2020 році
16:15 09.12.2019
У спеціалізованому морському порту «Ольвія» збудують 20 силосів
10:45 09.12.2019
“Нібулон” реалізує проєкт збільшення потужностей зберігання / Фото
17:45 29.11.2019
На території держстивідора «Южний» зупинили незаконне будівництво зернового терміналу
17:15 21.11.2019
Одеський порт планує реструктурувати потужності судноверфі «Україна»
18:45 22.10.2019
Терминал ЕВТ построит второй причал - универсальный
12:00 10.10.2019
"Транс-Сервис" планирует расширить складские мощности в порту Черноморск
21:10 02.10.2019
В мариупольском порту готовы уже 8 из 10 силосов нового зернового терминала / Фото
10:01 28.08.2019
В Херсонском порту завершено эксплуатационное дноуглубление
13:21 22.08.2019
В порту Бердянск приступили к эксплуатационному дноуглублению
18:00 13.06.2019
ИСРЗ за 5 месяцев отремонтировал 28 судов и продолжает работу еще над 30
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 27.12.2019
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
19:15 27.12.2019
ЮВО: Командный состав 49-й общевойсковой армии обучали новым способам ведения боевых действий
18:15 27.12.2019
ЮВО: Водители на полигоне в Ростовской области совершенствуют навыки экстремального вождения
17:45 27.12.2019
Глава полиции Туапсинского района украл служебный катер
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 27.12.2019
С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
12:45 27.12.2019
Меркель планує візит до Туреччини для збереження міграційного пакту - ЗМІ
10:45 27.12.2019
Президент Туреччини заявив про плани ввести війська у Лівію
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 27.12.2019
Роструд назвал Крым в числе регионов, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства
20:45 27.12.2019
Родители арестованного Дениса Кашука бросили дом и выехали из Крыма
20:15 27.12.2019
МІУ запустило транспортний портал і електронні транспортні накладні
20:00 27.12.2019
В 2019 году Светловодский речной терминал перевалил рекордный объем грузов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд