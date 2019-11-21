ТОВ «СП Рісойл Термінал», яке оперує терміналом із перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ», готується ввести в експлуатацію новий силосний парк.

Про це повідомила прес-служба Risoil S.A, пишуть Порти України.

«Чекаємо підтверджуючих документів», — повідомив представник прес-служби.

«У зв'язку зі збільшенням потужностей ми плануємо взяти на роботу 26 осіб. На зарплату буде виділено 2,4 млн грн на місяць, з яких 80 тис. грн — сплата до державного бюджету у вигляді військового збору. Відрахування до місцевого бюджету плануються в розмірі 2,32 млн грн», — сказано у повідомленні.

Термінал збудував вісім нових силосів загальною ємністю 150 тис. кубометрів. Після запуску нових потужностей загальний обсяг одноразового зберігання зерна збільшиться до 350 тис. кубометрів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалами №1, 3, 5-6, 10-12 морського порту «Чорноморськ». Термінал здійснює перевалку харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Компанія володіє ТОВ «СП Рісойл Термінал» (термінал з перевалки зерна та рослинних олій у морському порту «Чорноморськ»), ТОВ «Рісойл Південь» (термінал з перевалки рослинних олій у морському порту «Південний»), ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» (олієпресовий завод), олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) збільшила вантажоперевалку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, або на 308 тис. тонн — до 2,937 млн тонн. Перевалка зерна склала 1,95 млн тонн, рослинної олії — 986,8 тис. тонн.