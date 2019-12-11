ЗСУ розпочали випробування реактивного снаряда «Тайфун-1» / Фото

19:30 27.12.2019   Украина

В 2019 році розпочались випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню «Тайфун-1» розробки та виробництва КБ «Південне».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Перший етап випробувань полягав у випробувальних пусках ракети на мінімальну відстань за для перевірки роботи нового реактивного двигуна снаряду.

Наступний етап передбачає запуск снаряду «Тайфун-1» на максимальну відстань яка складає 40 км, що вдвічі перевищує дальність снаряду РСЗВ БМ-21 «Град».

Про розробку нових далекобійних реактивних снарядів стало відомо в ході міжнародної виставки «Зброя та безпека 2018», тоді під час відвідин заходу Секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов озвучив першу інформацію щодо цієї розробки.

Також у КБ «Південне» розказали, що окрім випробування «Тайфун-1» проводяться роботи зі створення на його базі керованого снаряду «Тайфун-1М», а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню «Тайфун-2» і «Тайфун-4».

«Тайфун-2» – це снаряд для реактивної системи залпового вогню калібром 220 мм з максимальною дальністю у 65 км.

«Тайфун-4» є принципово новою розробкою, калібр снаряду складає 400 мм, а максимальна дальність – до 280 км.


Заряджання ракети «Тайфун-1» Фото: КБ «Південне»



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