НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів
|19:00 27.12.2019
|Украина
Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі співробітниками Служби безпеки проводять обшуки у приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”.
Про це повідомляє пресслужба відомства, пише Укрінформ.
“Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, його філіях та за місцем проживання посадовців АМПУ в Києві, Одесі та Одеській обл.”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії проходять у ході розслідування справи стосовно можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.
Справа порушена за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.
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