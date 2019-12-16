У СІЗО-1 Ростова-на-Дону порушують права кримських татар, яких судять за сфабрикованими справами.

Про це повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Зокрема, двом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" не надають необхідну медичну допомогу, пише ZN,UA.

"Адміністрація пенітенціарної установи ФКУ СІЗО 1 ГУФСВП Росії в м. Ростов-на-Дону, де утримуються незаконно засуджені кримські татари Тимур Ібрагімов та Сервер Зекір'яєв – систематично порушує їх права", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Тимур Ібрагімов – людна з інвалідністю ІІІ групи, у нього відсутнє око. У Сервера Зекір'яєва хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркова недостатність та гіпертонія. Окрім того, він скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї, а також на проблеми із судинами на ногах.

Незважаючи на це, адміністрація СІЗО не надає громадянам України необхідної медичної допомоги. При цьому Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону відхилив клопотання адвокатів про надання Ібрагімову та Зекір'яєву медичної допомоги.

"Через це в невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування", - заявила Денісова.

Вісьмох фігурантів другої бахчисарайської "справі Хізб ут-Тахрір" незаконно вивезли з анексованого Криму у вересні 2019 року.

11 жовтня 2017 року російські силовики провели в Бахчисараї низку обшуків і затримали 15 кримських татар. Шістьох з них окупанти підозрюють у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір" (заборонена в РФ). Це Марлен Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року російські силовики повели обшуки в будинках Едема Смаілова і Сервера Мустафаєва.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися права людини. 18 грудня 2019 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію захисту прав людини в анексованому Росією Криму.

Вона стала четвертою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні кілька років. Окрім іншого, в документі засуджуються масові затримання активістів і захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність". Росію також закликали припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за вираження думок. При цьому РФ не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася.