У російському СІЗО порушують права фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

18:45 27.12.2019   Крым

У СІЗО-1 Ростова-на-Дону порушують права кримських татар, яких судять за сфабрикованими справами.

Про це повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Зокрема, двом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" не надають необхідну медичну допомогу, пише ZN,UA.

"Адміністрація пенітенціарної установи ФКУ СІЗО 1 ГУФСВП Росії в м. Ростов-на-Дону, де утримуються незаконно засуджені кримські татари Тимур Ібрагімов та Сервер Зекір'яєв – систематично порушує їх права", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Тимур Ібрагімов – людна з інвалідністю ІІІ групи, у нього відсутнє око. У Сервера Зекір'яєва хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркова недостатність та гіпертонія. Окрім того, він скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї, а також на проблеми із судинами на ногах.   

Незважаючи на це, адміністрація СІЗО не надає громадянам України необхідної медичної допомоги. При цьому Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону відхилив клопотання адвокатів про надання Ібрагімову та Зекір'яєву медичної допомоги.

"Через це в невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування", - заявила Денісова.

Вісьмох фігурантів другої бахчисарайської "справі Хізб ут-Тахрір" незаконно вивезли з анексованого Криму у вересні 2019 року.

11 жовтня 2017 року російські силовики провели в Бахчисараї низку обшуків і затримали 15 кримських татар. Шістьох з них окупанти підозрюють у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір" (заборонена в РФ). Це Марлен Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року російські силовики повели обшуки в будинках Едема Смаілова і Сервера Мустафаєва.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися права людини. 18 грудня 2019 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію захисту прав людини в анексованому Росією Криму.

Вона стала четвертою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні кілька років. Окрім іншого, в документі засуджуються масові затримання активістів і захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність". Росію також закликали припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за вираження думок. При цьому РФ не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася.



Ще на цю тему:

14:30 27.12.2019
Мати фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» розповіла, що їх помістили в спецблок і карцер
10:00 27.12.2019
Полытв'язню Шабану Умерову в СІЗО Сімферополя не надають медичну допомогу / Фото
11:40 26.12.2019
Кримських татар, які поверталися із суду в Москві, затримали та перевірили на "зв'язок з тероризмом" / Фото
11:01 26.12.2019
"Суд" обещает рассмотреть вопрос оказания медпомощи политзаключенному Гафарову через месяц
13:30 25.12.2019
Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” через “неповагу до суду” вивели з засідання / Фото
20:59 24.12.2019
Адвокати збираються оскаржити в ЄСПЛ та ООН на вирок сімферопольській групі «Хізб ут-Тахрір»
15:01 24.12.2019
Верховний суд РФ зменшив термін ув'язнення фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір»
13:18 24.12.2019
Ялтинську групу «справи кримських мусульман» етапували з Ростова-на-Дону
12:01 24.12.2019
У Москві розпочався розгляд апеляції у "сімферопольській справі"
09:01 24.12.2019
Суд у Росії забороняє зйомку засідань активістам «Кримської солідарності» – правозахисниця
08:15 24.12.2019
У Росії суд відмовив у скарзі до СІЗО за ненадання медичної допомоги фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
21:20 23.12.2019
Окупанти залякують кримських татар, аби ті не їхали на мітинги в Москву / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 27.12.2019
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
19:15 27.12.2019
ЮВО: Командный состав 49-й общевойсковой армии обучали новым способам ведения боевых действий
18:15 27.12.2019
ЮВО: Водители на полигоне в Ростовской области совершенствуют навыки экстремального вождения
17:45 27.12.2019
Глава полиции Туапсинского района украл служебный катер
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 27.12.2019
С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
12:45 27.12.2019
Меркель планує візит до Туреччини для збереження міграційного пакту - ЗМІ
10:45 27.12.2019
Президент Туреччини заявив про плани ввести війська у Лівію
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 27.12.2019
Роструд назвал Крым в числе регионов, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства
20:45 27.12.2019
Родители арестованного Дениса Кашука бросили дом и выехали из Крыма
20:15 27.12.2019
МІУ запустило транспортний портал і електронні транспортні накладні
20:00 27.12.2019
В 2019 году Светловодский речной терминал перевалил рекордный объем грузов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд