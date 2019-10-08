С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
|18:30 27.12.2019
|Турция
Компания Botas International Limited (BIL) - оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году экспортировала 230,790 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.
Как сообщает Бизнес.Грузия со ссылкой на Report, сырая нефть, отгруженная на 293 танкера, отправлена на мировые рынки.
До настоящего времени из порта Джейхан было отгружено 4 378 танкеров с нефтью в объеме 3,358 млрд баррелей.
Отмечается, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с Джейханского терминала 2 июня 2006 года.
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