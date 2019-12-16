ЮВО: Командный состав 49-й общевойсковой армии обучали новым способам ведения боевых действий
|19:15 27.12.2019
|Россия
На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии под руководством командующего общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Михаила Зусько завершился сбор с командирами батальонов и дивизионов, где офицерам продемонстрировали новые способы ведения боевых действий.
В ходе розыгрыша практических действий войск командному составу были доведены и продемонстрированы способы выявления позиций условного противника с применением современных средств связи, разведки и автоматизированных средств управления и нанесения по обнаруженным целям огневого поражения во взаимодействии с авиационными, артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями, пишет пресс-служба Минобороны России.
Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций поражали цели, вскрытые расчётами беспилотной авиации и действовавшими в отрыве разведгруппами, оснащёнными КРУС «Стрелец». Также был продемонстрирован элемент ведения штурмовыми группами городского боя.
Комбаты увидели новую методику подготовки снайперов для ведения огня по координатам вне визуального наблюдения цели.
Сбор завершился сдачей зачетов по разведывательной, тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполнением нормативов по стрельбе и вождению бронетехники.
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