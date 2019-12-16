На автодроме и танкодроме Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области военнослужащие приступили к выполнению нормативов по вождению автобронетехники в экстремальных условиях.

На учебной трассе водители на автомобилях КамАЗ, «Урал», УАЗ и механики-водители танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3 отработали навыки преодоления различных препятствий, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие выполнили контрольные упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений, буксированию полуприцепов.

Занятия проводятся в рамках боевой подготовки и позволяют выявить лучших водителей для дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».

Военные водители отработают навыки управления техникой при нанесении авиационных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В ходе занятий механики-водители Т-72Б3 и БМП-3 отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности.

Кроме того, выполнили нормативы по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий.

Ранее с военнослужащими были проведены занятия по изучению технических характеристик вверенной им техники и требований безопасности при ее эксплуатации.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц техники.