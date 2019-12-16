ЮВО: Водители на полигоне в Ростовской области совершенствуют навыки экстремального вождения
|18:15 27.12.2019
|Ростовская область
На автодроме и танкодроме Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области военнослужащие приступили к выполнению нормативов по вождению автобронетехники в экстремальных условиях.
На учебной трассе водители на автомобилях КамАЗ, «Урал», УАЗ и механики-водители танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3 отработали навыки преодоления различных препятствий, пишет пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие выполнили контрольные упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений, буксированию полуприцепов.
Занятия проводятся в рамках боевой подготовки и позволяют выявить лучших водителей для дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».
Военные водители отработают навыки управления техникой при нанесении авиационных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.
В ходе занятий механики-водители Т-72Б3 и БМП-3 отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности.
Кроме того, выполнили нормативы по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий.
Ранее с военнослужащими были проведены занятия по изучению технических характеристик вверенной им техники и требований безопасности при ее эксплуатации.
Всего в практических занятиях по вождению принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц техники.
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