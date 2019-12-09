Очердной - уже пятый раз в 2019 году - тендер на строительство индустриального парка в Севастополе объявлен несостоявшимся, поскольку к нему не допущена ни одна заявка.

Об этом говорится в материалах сайта госзакупок, пишет Интерфакс.

Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) объявило закупку с начальной (максимальной) стоимостью контракта 530,431 млн рублей на прошлой неделе. Поступила одна заявка - от ООО "Отечественные системы и технологии" (Москва), предложившей за свои услуги 528 млн рублей, но комиссия отклонила ее.

"Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна быть подписана усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса предложений в электронной форме. В данных электронной подписи лица, подписавшего заявку, содержится несоответствие. (. . .) (Указанный - ИФ) ИНН не совпадает с ИНН организации по ЕГРЮЛ, не совпадает с ИНН директора и учредителя по данным ЕГРЮЛ", - отмечается в протоколе комиссии.