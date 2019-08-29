Глава полиции Туапсинского района украл служебный катер

17:45 27.12.2019   Краснодарский край

Начальник отдела МВД России по Туапсинскому району Краснодарского края Виталий Шевченко задержан по уголовному делу о крупной растрате.

Об этом сообщил в пятницу, 27 декабря, агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Шевченко подозревается в присвоении и растрате вверенного ему имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч.4 ст.160 УК РФ). Полковник полиции задержан и помещен в следственный изолятор города Горячий Ключ", - сказал источник.

Шевченко, уточнил он, в момент задержания находился в отпуске, который взял в октябре 2019 года по семейным обстоятельствам.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс-Юг" подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении начальника отдела МВД России по Туапсинскому району.

"По данным следствия, полицейский вступил в сговор с бывшим временно исполняющим обязанности начальника тыла того же отдела с целью хищения служебного катера "Стриж-4". Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю и Главного управления собственной безопасности МВД России", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно материалам дела, во время стихийного бедствия в Туапсинском районе осенью 2018 года полицейские похитили служебный катер "Стриж-4". Они сообщили вышестоящему руководству, что 24 октября 2018 года в результате наводнения судно якобы было смыто с территории гаражно-лодочного кооператива и затонуло.

При этом обоим фигурантам было достоверно известно, что катер никуда не пропадал, а находится в целости и сохранности в одном из гаражных боксов морского торгового порта Туапсе.

Также начальник ОВД поручил своему сообщнику провести служебную проверку по факту порчи и уничтожения имущества в результате стихийного бедствия. Результаты проверки он утвердил лично. В результате, по данным следствия, ГУ МВД России по Краснодарскому краю был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Ранее бывшему врио начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов (ч.3 ст.159, ч.1 ст.285, ч.2 ст.327 УК РФ). Он арестован.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону в свою очередь сообщила, что в отношении начальника отдела МВД России по Туапсинскому району назначена служебная проверка. Основанием послужило возбуждение уголовного дела.



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