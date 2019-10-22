В бюджет Севастополя за год поступило почти 13 млрд рублей налогов
|17:30 27.12.2019
|Севастополь
Исполнение доходной части бюджета оккупированного Севастополя по налоговым доходам составило почти 13 млрд рублей.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, передает издание «Новый Севастополь».
«Основной прирост обеспечен по таким основным доходным источникам, как налог на доходы физических лиц – на 700 млн рублей, или на 9%, по налогу на имущество организаций – более чем на 200 млн рублей, или в два раза, по акцизам – около 350 млн рублей, или на 53%, по налогу по упрощенной системе налогообложения – свыше 200 млн рублей, или на 21%, и по налогу на прибыль организаций – порядка 200 млн рублей, или на 12%», – сообщает пресс-служба правительства города.
Исполнение плановых назначений по налоговым доходам ожидается на уровне свыше 100%. Также ожидается, что по итогу текущего года налоговые поступления составят 13,5 млрд рублей, что на 1,6 млрд или на 14% больше показателей 2018 года.
Крым в текущем году соберет 120 млрд рублей в бюджеты всех уровней. Темп роста налоговых сборов составляет 113% по отношению к уровню прошлого года.
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