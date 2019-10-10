Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи берегов оккупированного Крыма и Кубани.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет с позывным MOHO71 вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, совершил полет вдоль всего побережья Краснодарского края, начиная от Сочи. После чего в течение более трех часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крымского полуострова.

Самолет совершал полет на высоте около 9 тысяч метров. В районе Севастополя американский самолет приблизился к побережью на расстояние около 50 километров.

На борту самолета RC-135W установлено оборудование для радиоперехвата, перехвата электронных сигналов и определения местоположения их источников на большом расстоянии. Он предназначен для отслеживания активности вооруженных сил, в том числе, для сбора информации о режиме работы систем ПВО.

20 декабря стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой полет вдоль Черноморского побережья России. Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что в ходе разведки он приближался к районам дислокации зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму.